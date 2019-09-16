雙十國慶即將到來，國慶籌備會今天在臉書首度公布 108 年國慶動態 logo，並說明國慶主視覺「攜手世界台灣耀飛」的設計理念，如箭頭般往右上前進的雙十符號，象徵台灣不停追求進步。不過，國慶動態 logo 綠紫搭配與國旗藍白紅配色迥然不同。新北市議員唐慧琳指出，有網友將陳明文300萬事件連結國慶動態logo，指暗藏300萬的創業基金密碼，讓人笑到併軌。

國慶籌備會在臉書公布國慶動態 logo，據官方說明國慶主視覺設計理念。指以「攜手世界台灣耀飛」為主題，如箭頭般往右上前進的雙十符號，象徵台灣追求進步的腳步不曾停歇，「好，還要更好」。不過，有網友極富想像力，指藍紅相加變成紫色，再配綠色，是暗諷紅色勢力滲透國民黨。

但唐慧琳轉貼網友看法，指國慶動態logo暗藏300萬創業基金密碼，網友呼應唐慧琳看法：「妙不可言 恰到好處」、「老實說這個顏色看得我眼睛非常不舒服……」、「看了老半天，原來是300萬（哈哈）!」、「難看到靠北的設計」。

(中時電子報)