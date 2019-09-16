新片《賽道狂人》找來好萊塢兩大男神麥特戴蒙及克里斯汀貝爾同台飆戲，並由《羅根》、《為你鍾情》導演詹姆士曼格執導，將賽車史上最為人津津樂道的「福特大戰法拉利」24小時利曼大賽真實勵志故事搬上大銀幕，今日公佈全新預告，精彩呈現當年稱霸全球的賽車霸主法拉利，碰上初生之犢的美國車廠福特汽車無懼挑戰。

劇情描述來自美國的汽車設計師卡洛謝爾比（麥特戴蒙 飾演）因他頂尖的造車工藝，受到福特汽車的招募，期望能打造一台舉世無雙的冠軍車款，並帶領福特汽車能登上最具挑戰的法國24小時利曼大賽，而該賽事更是眾家車廠的兵家必爭之地，唯有在該賽事拔得頭籌，才能在賽車界擁有一席之地。

《賽道狂人》劇照。（福斯影片提供）

當時福特期盼擊敗該賽事的常勝軍霸主法拉利，不僅要有更強大的造車技術，更需要找來最頂尖的賽車手來操作，受聘於福特汽車的謝爾比引薦賽車手肯邁爾斯（克里斯汀貝爾 飾演）加入團隊，但兩位的專業堅持及狂人態度更是與福特汽車的企業文化格格不入，他們倆聯手衝撞體制，也因為對於專業的執著，讓他們屏除萬難，打造世界紀錄，一舉成為車壇英雄。12月5日全台登場。

(中時 )