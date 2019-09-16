《給自己的情書》的開場為當代女性談論過去女性，結尾則是兩個時代的女性互望。(文化部提供／王寶兒台北傳真)

導演黃明川打破以往紀錄片模式，找來演員飾演生活在日治時期的當代民眾，如圖中穿著旗袍的時髦女性，便是日治時代咖啡廳所獨有的「女給」(意即：女服務生)文化。(文化部提供／王寶兒台北傳真)

都市人的繁忙腳步踏遍台北城，但對於熟悉的北門、南門、台北賓館等地，所擁有的過去歷史風貌，了解的人卻寥寥無幾。曾以《破輪胎》獲得金馬獎評審團特別獎的知名導演黃明川，近年致力於紀錄片領域耕耘，近日再以紀錄片《給自己的情書》，側寫出台北西區發展對台灣歷史的影響，以帶有劇情的方式，演繹出橫跨日治時代與現代的對話。

紀錄片中，橫跨的是漫長而全方位的歷史脈絡。黃明川表示，自己研讀了近堆到胸口高的史料書籍，決定以鮮為人知的歷史細節作為切入點，「但歷史裏頭的細節非常多，我只能做個重點，幫它輕輕劃線，才不會陷入像是教科書一般，需要花好幾個篇章才能說完的事情。」

黃明川表示，因此他便從每日路過會看到的景點下手，尋找重要、但卻又被遺忘的東西，紀錄片中所出現的、台北賓館的防空洞便是其一，「我當時看到那個防空洞，心裡便有譜了，該怎麼表達當時日本戰敗？防空洞會是最好的題材，不光只用幾張光禿禿被燒的照片呈現，而是用總督府的防空洞，全台唯一的防空洞，才是沒人注意過，但卻很重要的事情。」

《給自己的情書》以現今大稻埕以南、中山北路以西的台北舊城區為靈感，片中以知名景點作為串連起歷史的轉折點，從日治時期談論對現今的發展。例如台北北門在清代是閩南式建築，月亮一出來，人們就不得再出城，在日治時期，北門躲過了日本政府拆除舊城牆的市容改正計畫，在二戰後改為華北市建築保存至今。

不同於紀錄片常見的訪問模式，黃明川刻意安排六位年輕男女，同時飾演了生活在日治時期與現代的民眾，藉由他們如同日常對話一般的台詞，作為歷史介紹的轉場。黃明川表示，有些人會問他，為甚麼不是找歷史耆老來說故事就好，「歷史耆老會談的歷史，我都讓男女演員說了，他們對話上也如同現實一般，男人總會談論政治，或是他們在外面所看到的風華世界，女性卻總能以簡單的動作、話語，輕鬆就把男性長篇大論的議題結束掉。」

(中時 )