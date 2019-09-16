鴻海創辦人郭台銘有意參選總統，副手是誰尚未公布，文化大學新聞系主任胡幼偉說，想當年，新聞競爭何等激烈！記者要敢說真的問不出來，那就祈禱明天一早別報最好也沒有那個名字，否則，立刻就成了新聞戰犯！準備接受各級長官的死罵爛罵吧！他並說，真的很想問問《中國時報》暨《旺報》總主筆戎撫天，「大哥，您知道郭台銘的副手是誰嗎？」

胡幼偉在臉書說，郭台銘明天如果去登記為獨立總統候選人的被連署人，照規定也要公開他的競選搭檔。聽說副手是誰，保密到家，連郭的幕僚都不知道。不管是誰，明天郭要是去登記，大家也就知道了。今天，先不管了。

胡幼偉說，他倒是有個小感慨，像這種事情，拿我32年前當黨政記者那時的工作要求來說，如果今天晚上還不知道郭的副手是誰，那整晚在報社是一分鐘也坐不安穩的。長官只會罵我能力不足，絕對不會接受「保密到家，所以問不出來」這種無法發稿的理由。

胡幼偉表示，想當年，新聞競爭何等激烈！你要敢說真的問不出來，那就祈禱明天一早別報最好也沒有那個名字，否則，立刻就成了本報的新聞戰犯！準備接受各級長官的死罵爛罵吧！怎麼辦？問同業？全部都問一遍也沒用。人家有獨家，會告訴你嗎？實在沒辦法，只好先承認自己沒用，再請老闆透過特殊高層管道去問。如果連老闆也問不出來，也許可以稍稍安心ㄧ點。但是，如果明天一早，哪家媒體有後來證實為正確的獨家報導，或甚至有不只一家媒體有正確的報導，那自己還是新聞戰犯！

胡幼偉指，回想過去，再看看現在。記者真的瀟灑，就寫「保密到家」，或引述某人說「可能是誰」，就完事了。沒有任何媒體弄得到這事的獨家消息，大家也沒覺得怎麼樣，反正明天不就都知道了嘛！

不禁想起32年前當黨政記者，每天過得膽戰心驚的日子。真遇到困難，只好去找友報政治組召集人戎撫天大哥(現任《中國時報》暨《旺報》總主筆)求救，他那氣定神閒，發出一抹神秘微笑的表情，至今難忘！

胡幼偉表示，戎撫天現在掌管社論，已不負責第一線政治新聞，今晚，他還是忍不住想問一句：「大哥，您知道郭台銘的副手是誰嗎？」

信不信，32年來，我還是經常夢見自己又回去跑黨政新聞了！每回夢到，都會驚醒。真的是：「莫忘記者苦人多啊」！

(中時 )