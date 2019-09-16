欣興電子響應台商回流政策，在楊梅購地建智能化與綠能環保新廠，議員詹江村爆料業者12日才申報開工，卻早在11日就已大面積開挖。（蔡依珍攝）

欣興電子遭議員爆 楊梅新廠違法動工

欣興電子響應台商回流政策，在楊梅購地建智能化與綠能環保新廠，16日遭議員詹江村踢爆，12日才申報開工，卻早早就已大面積開挖，痛斥小市民蓋鐵皮屋隔天就被舉報拆光，4萬平方公尺的大工程市府卻視而未見，建管處勘查確實有搶開工情事，已勒令停工，將開罰最高9000元。

IC載板產值連續3年居全球榜首的欣興電子，在中美貿易戰後，決定在桃園楊梅建置高度智能化與綠能環保新廠，6月14日取得建照，但議員詹江村卻接獲檢舉，早在業者12日申報開工以前，工地就已開挖，並出示空拍圖證明工地8月20日還是平地、甚至綠油油一片，但9月11日就已有數台砂石車、挖土機進場開挖，綠地也被堆放大量土堆，質疑科技大廠搶先開工。

詹江村諷刺道，桃園各區都有小蜜蜂監督，老百姓小小違章即報即拆，但欣興電子未完成開工程序逕自開挖、堆置土方，明顯偷跑，整地面積甚至超過4萬平方公尺，市府卻視而不見，質疑知情放水，認為檢調應該介入調查是否有官商勾結。

建管處施工管理科長徐鍇表示，昨進場會勘發現已下挖約3公尺，業者未依規定申報先行施作，將依建管法開罰最高9000元，現場並未發現有土石外運情形，已勒令停工，待手續完備後再行施工。

徐鍇說，依規定取得建照後要申報空汙，核准後再申報開工，接著放樣勘驗時檢附建管處的土石方計畫書、環保局的事業廢棄物清理計畫，備查後才能開挖，資料都備齊整個程序約需1至2周，業者明顯程序不符。欣興電子截至截稿仍未回應。

(中時 )