花蓮美崙地區居民日前與縣府反應，關於住家污水下水道管線未完成一事，甚至有住戶工期延宕七年未果。縣府建設處表示，由於下水道工程施工時，諸多住戶有土地上爭議與相關配套未完善，甚至有出現不願配合的住家，才導致許多戶停工，原因也都詳細紀錄在冊，縣府今年也核定3千萬經費，針對排除障礙為施工住戶，儘速辦理下水道工程。

建設處長鄧子榆表示，當時花蓮市與吉安鄉在施工期間，出現諸多障礙與因素，例如私有土地爭議、後巷建物增建部分未退縮75公分、建物過於老舊導致安全性不足等問題，甚至有住戶拒絕配合工程，才導致部分居民仍為完成接管工程。

鄧子榆提到，建設處針對當時住戶遇見的問題與障礙，皆有詳細紀錄在冊，以利後續接管事宜辦理。而此次縣府核定3千萬元預算，預計辦理6百戶接管工程，針對先前未完成但已排除施工困難點住戶，先行完成工程。

建設處表示，本次經費約能執行600戶接管工程，倘若實際需求超過預期，也將持續與中央爭取經費辦理，同時訂定優先順序。

縣府也呼籲民眾，花蓮地區仍存在不肖業者，遊說民眾放棄接管或採非法途徑私自辦理，意圖從中獲利，請民眾切莫輕易聽信，有相關疑問，都可以向建設處下水道科聯繫，以免受騙又觸法。

(中時 )