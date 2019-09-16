民眾機車沒電，新北市新店警分局青潭派出所副所長黃靖棠及警員李旺達熱心協助。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局青潭派出所副所長黃靖棠及警員李旺達，日前半夜快12時執行擴大臨檢勤務之際，在新店區新烏路山區道路，發現蒲姓男子滿身大汗，獨自推著已經失去動力的電動機車，氣喘吁吁的沿新烏路往烏來山區方向徒步而來，當場向警方求助。

經警方了解，男子晚間騎乘電動機車外出，由臺北市文山區往烏來方向行駛，沒注意到電動車電力不足，導致車輛失去動力拋錨，剛好又沒攜帶手機出門，也沒有辦法聯繫到家人到場協助。

青潭所警員李旺達獲悉後，立即以私人電話提供蒲男，讓蒲男先打電話回家向家人報平安，隨後兩名員警便開著巡邏車載著蒲男前往最近的新店捷運總站充電站更換電池，最後才讓蒲男得以順利返家。

蒲男對新店警方的熱心協助非常感謝，並在隔天特地寫了一張感謝函送去派出所表示：「對於你們的大力幫忙，實在感謝，有機會要在網路上把感人的經驗說給大家聽，台灣的警察用心又熱心助人！」

(中時 )