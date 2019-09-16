日本時事通信社報導，陸上自衛隊陸續加強西南的離島防衛。防衛省大致決定2020度內將在位於九州熊本市負責九州、沖繩防衛的西部方面隊健軍駐屯地(類似基地)新編入用電磁波阻撓對方通信的電子戰部隊。該駐屯地今春還成立了網路專門部隊，也是地方部隊中的首例。

日本正在西南群島進行地對艦飛彈部隊的部署計畫，為的是阻止離島遭到來自海上的侵略攻擊。防衛省幹部表示，「大陸除了巡弋飛彈長射程化之外，還增強安保威脅高的網路、電磁波領域的攻擊能力」、「自衛隊則將重點放在指揮通信系統的防護以及自威脅圈外攔截」。

電子戰部隊的編制約80人，在出現離島可能遭侵略的預兆時，將妨礙對方的雷達及誘導飛彈用電波，並防護陸上自衛隊的通信。同時還計劃引進外國製的對空電子戰裝置，以弱化空中預警機的通信機能。新編成的電子戰部隊預算將編列在2020年度的防衛預算中。

健軍駐屯地今年3月已成立了約40人的因應網路攻擊之系統防護隊。有戰事發生時，將與緊急派遣的離島防衛專門部隊，位於長崎縣佐世保市的水陸機動團以及位於熊本市的緊急因應機動連隊同行來防護網路。

此外，沖繩縣的宮古島至2020年3月底以前將部署可攻擊艦船的12式地對艦飛彈部隊以及可迎擊飛機和巡弋飛彈的地對空飛彈部隊。兩部隊已在九州鹿兒島縣的奄美大島常駐。沖繩縣的石垣島目前正在建設駐屯地，將來也計劃部署相關部隊。

(中時電子報)