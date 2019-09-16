該來的還是來了，索羅門執政黨民主進步執政聯盟（DCGA），16日召開特別核心會議，與會的33人中，有27人支持轉向與北京當局建交，6人棄權，0人支持與中華民國維持邦交，顯然斷交已成定局。對於此事，中華戰略學會研究員張競認為，索羅門的斷交決定已完成了所有民主程序，我們別再迷信所謂的「民主陣營支持民主陣營」這種話，真實的國家決策看得當然是利益，各國皆如此。

張競受訪時表示，索羅門的斷交固然遺憾，不過我們也該從此事件中認清楚很多事情，最重要的就是認清現實。在以往，我們的政府面臨斷交事件時，總是會說「該國政府違反民意」或是「北京砸了大錢買了他們的政府」，然而這些說法在這一次完全無用，索國政府是以公開、透明、跨黨派與民主決議方式，作出與我斷交決策，甚至整個評估過程，與結果都對媒體都完整公開全文，換言之，他們是「以民主程序」，做出選擇承認對岸的決定，希望外交部應當派員認真研究該項文件，而不要將重點放在感性回應，以滿足國內政治消費。

張競指出，在蔡政府上台以來，已經中斷了了與5個國家的邦國誼，再次證明沒有良好的兩岸關係，我們的外交危機只會愈來愈嚴重，但是這裡必須提醒：穩定兩岸關係，是維護對外邦交的「必要條件」，卻不是保證絕對不會外交生變之「充份條件」，也就是說「沒有良好的兩岸關係，不一定能保持邦交國數量，但是沒有好的兩岸關係，注定維持不了外交狀態」。

嚴格來說，在此次索國斷交案當中，北京並沒有明顯的運作影響程度，事實上，索國做出的斷交決定，是該國就自身國家利益，所作通盤檢討所作結論。索國總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)在上週受訪時說的「台灣對我們毫無用處」，用詞當然強烈，卻是他的內心話，而且我們能提供給他們的資助確實很有限，因此「莫怪別人無情，只怨自己無用」。

張競強調，美國、澳洲對於索國可能與我斷交，其實都曾經表達關切，某種角度上，他們已做出最大努力，但是由於這兩國都與北京具有正式邦交，自然完全無法產生有效說服力，所謂「美、澳與索國進行利益交換來阻止此事變化」，絕對是我方異想天開胡亂臆測。但從索國以民主程序來達成斷交決策，其實這種國際現實，更應點破所謂「價值體系」外交路線，只是天方夜譚、自我欺瞞的謊言而已。

(中時電子報)