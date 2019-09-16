武德宮祭孔，財神爺捐款助學嘉惠植物人。（張朝欣攝）

武德宮捐贈3000條「一卡通念珠」供創世基金會義賣幫助植物人。（張朝欣攝）

北港鎮武德宮主祀五路財神，也供奉大成至聖先師，16日舉辦祭孔大典，會後不忘關懷學子與弱勢，捐助30萬元嘉惠北港地區學子，以及3000條「一卡通念珠」供創世基金會義賣幫助植物人，用行動實踐孔子的仁愛理念。

武德宮祭孔大典由武德宮主委林安樂、行政院雲嘉南區執行長許根尉、雲林縣民政處長張政國、教育處長邱孝文、北港鎮長蕭永義等人共同主持，北港在地國中小師生逾700人參加，透過莊嚴肅穆的祭典，讓學生對孔子形象及儒家文化有更深一層體會。

典禮結束後武德宮舉行捐款儀式，分別捐贈建國國中裝設冷氣經費20萬元、北辰國小女子排球隊經費10萬元，未來將持續編列經費，幫助學子打造良好的求學環境、提供球隊後援為地方爭光。

武德宮並捐贈3000條「一卡通念珠」供創世基金會義賣，武德宮主委林安樂表示，「一卡通念珠」結合智慧念珠與一卡通小額支付，推出後大受歡迎，希望大家踴躍前往全台創世基金會據點認購，幫助弱勢之餘同時為自己求財運。

林安樂說，廟方將於17日迎請開基中路武財神金身展開環台行腳濟世，藉由苦行願力與濟世功德迴向台灣，16日台南工藝師蘇建安特地準備1頂輕薄銅帽敬獻武財公；廟方委由豐佑繡莊製作要價百萬元的5套神衣也已完成，在遠行前為武財公換上。

(中時 )