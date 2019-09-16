北港農工舊圖書館因缺乏經費整修，閒置多年成為「校園蚊子館」，去年經中央補助1300餘萬元整修目前已完工，16日校方表示正式啟用後，可規畫為文教館或多功能演藝中心，供師生與社區民眾共同使用。

北港農工舊圖書館於1953年完工啟用，至今已有66年歷史，但因缺乏經費整修，屋頂、外觀老舊破損，10餘年前停止使用閒置成為「校園蚊子館」，讓校友們覺得非常可惜，因而發起「搶救圖書館大作戰」。

經現任校長廖宏瑩、前任校長王金樑共同努力，加上立委蘇治芬與劉建國等人協助向中央爭取經費，去年教育部與文化部同意跨部合作，共同編列1300餘萬元展開整修。

廖宏瑩表示，舊圖書館最初做為柔道練習場、員生合作社、實習工廠，最後規畫為圖書館，10餘年前因年久失修閒置，經過大家通力合作，終於讓舊圖書館重獲新生，預計今年底前可正式啟用。

校方指出，舊圖書館保有檜木屋樑、洗石牆柱，外形古樸呈現早期建築特色，記錄早年師生的回憶，是1棟具有歷史意義的舊建築，日後可規畫為文教館或多功能演藝中心，供師生與社區民眾使用。

(中時 )