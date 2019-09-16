鴻海董事長郭台銘聲稱自己在之前短短出訪沙國的期間就能替我國爭取到沙國商務簽證由500美元調降為81美元。不過外交部也發出新聞稿打臉，外交部強調爭取沙國簽證優惠一直以來都是外交部以及我駐沙代表處努力的目標，一直都跟沙國進行協商，此次是「沙國全球性統一降低各類簽證費用」。

郭台銘辦公室今天發出新聞稿宣稱自己能夠在這麼短的期間之內，便成功為國人爭取到降低去沙烏地商務考察的成本。還讚嘆對沙烏地阿拉伯國家的行政效率，留下深刻印象。

不過外交部卻表示，事實上，我國於106年開放沙國旅客電子簽證以來，也一直與沙國政府就簽證便利措施進行官方協商，此次沙國「全球性」統一降低各類簽證費用，與先前收費相較已大幅降低，當能促進我與沙國交流的便利性，外交部樂觀其成並盼未來沙國能進一步提昇對我國人簽證待遇。

外交部也指出，在爭取中東海灣六國簽證待遇方面，目前已洽獲巴林、阿曼及卡達等國予我國旅客電子簽證，今年亞西地區也剛洽得俄羅斯予我聖彼得堡市、列寧格勒州電子簽證，俄國政府今年稍早已提供我國人符拉迪沃斯托克(海參崴)及加里寧格勒等地電子簽證，有利於我國人與這些國家商旅觀光往來。

(中時 )