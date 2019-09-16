許姓詐欺犯去年初涉嫌夥同王姓藝品店負責人一搭一唱，向陳姓董座兜售一對號稱明、清時代的古董「供瓶」，陳不疑有他付了2200萬元，半年後陳委請鑑價公司鑑定，才知花大錢買來的古董只是仿品，價值不過35萬元，憤而提告，桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴2人。

65歲許姓古董掮客，以仲介古董藝術買賣為業，前年透過友人結識一間光電科技公司陳姓董事長，發現陳男不懂骨董真偽，去年1月夥同61歲王姓藝品店負責人，拿著佛坐像、佛陀等5件現代製作的仿古工藝品，向陳姓董事長佯稱是明、清時期的古董，可擺在董事長辦公室展示。

2人還自製古董明細、拍賣價格文件等資料取信於董座，陳男不疑有他，以2200萬元購入其中一對「供瓶」。直到8個月後陳男輾轉獲悉許男使用假名，實際根本是有詐欺前科的慣犯，連忙將購買的古董交鑑價公司鑑定，才知道2200萬元買來的古董，價值不過35萬元，怒而提出告訴。

許和王一度互推，甚至辯稱1000萬是陳男跟他買茶葉，但因被害人指證歷歷，桃園地檢署依詐欺取財罪嫌將2人起訴。

(中時 )