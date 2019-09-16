外交部長吳釗燮今晚召開記者會，宣布與索羅門斷交，吳釗燮也表示，已向蔡英文總統提出願負起政治責任。他重砲抨擊，大陸金援索國將使該國負擔巨額外債，但「有些索國政治人物似乎比較關心自己的口袋」，而不是下一代是否要付這些高額貸款。

以下是吳釗燮發表的外交部聲明全文：

索羅門群島政府本(9月16)日在內閣會議中通過決議，轉與中華人民共和國建立外交關係。中華民國（臺灣）政府對此一決定至為遺憾並予強力譴責。政府並宣布，自即日起中止與索羅門群島的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，立即撤離我大使館、技術團及臺灣衛生中心人員。我方並要求索羅門也立即撤離其政府駐臺人員。

索國蘇嘉瓦瑞總理於本（2019）年4月執政後，對外宣稱將基於國家整體利益以及合法透明等原則，重新檢視包括臺索邦誼在內的對外關係，也公開說明，將參考四份政府機關報告以及向公民團體廣徵民意後作出決定。在本年8月，蘇嘉瓦瑞總理與外交部吳釗燮部長進行雙邊會談時，也重申此一立場。但蘇嘉瓦瑞總理及索國內閣最後只依據一份由立場偏頗的「跨黨派小組」所提，內容造假不實的報告，就作出重大外交決議，違背自己的公開承諾，也完全罔顧臺索兩國36年來豐碩合作成果。相信多數索國人民難以接受這種毫無誠信可言的決策。

中國政府再次透過金錢外交手段，承諾華而不實的鉅額援助，收買少數政客，並讓索國政府趕在中國國慶前通過決議與我斷交，目的就是在打擊臺灣，傷害臺灣人民，一點一滴壓縮、消滅臺灣主權。中國政府這次更刻意在我總統及立法委員大選前進行攻擊，影響我國選舉的企圖昭然若揭。對於中國政府這種打擊臺灣的行徑，政府予以強力譴責，並呼籲臺灣人民：堅持主權，堅持自由民主理念，堅持走向國際，並堅持作為世界良善力量。

臺灣在國際上從未因一次的挫折而低頭，也不會因一次的打擊而潰敗。我們會越挫越勇，讓國際社會更加認清，相對於威權擴張主義者，位於民主最前線的臺灣，會屹立不搖的作？全球的模範生。

政府也鄭重呼籲國際社會，認清中國威權主義還在擴張中，對外輸出債務陷阱沒有減緩，在印太區域攻城略地的戰略行動也還一波波。所有共享自由民主價值的國家已經沒有選擇，只有團結攜手，為維護印太區域的自由開放和穩定繁榮，及捍衛民主人權價值而努力。

(工商 )