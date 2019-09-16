現代人拍婚紗照都顛覆傳統，會選擇與工作相近或兩人相識地點來拍攝紀實版婚紗照，表達出對工作的喜愛與熱情。

三個月內連續有2名女醫師與另一半到醫院拍攝婚紗照，分別將在10月與12月步入紅毯另一端；1位是童綜合醫院口腔醫學部的醫師，另1位則是兒童醫學部的醫師，兩人都不約而同地選擇了中台灣海線唯一的超高樓「童綜合救護停機坪」進行婚紗拍攝，留下最美麗的回憶。

兒童醫學部謝函穎醫師與相戀多年的另一半，將在12月完成終身大事，也成為梧棲媳婦，因此選擇既是海線最具代表性的建築物，也是自己所熱愛的工作地點-童綜合醫院來拍攝婚紗，讓婚紗照更顯得有意義。

童綜合醫院不僅照顧患者與社區民眾的健康，也希望提供優質的工作職場給予醫護與其他員工，舉辦不同活動與課程來凝聚向心力，使其能從樂在工作開始，進而更能給予民眾最高品質的服務。

在童綜合醫院工作的醫護或員工，願意打破傳統的刻板印象而到醫院內取景拍攝，表示認同童綜合醫院猶如一個大家庭，希望能將對於工作的熱愛化為圖像呈現，並在醫院與大家的見證下捕捉住最美麗的時刻。

(中時 )