何承叡在高雄海碩男網賽單打第一輪惜敗。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

2019高雄海碩網球公開賽今天進行會外賽及會內賽第一輪，在球迷支持下台將們奮力出擊，打出了內容還不錯的比賽，接下來也會繼續努力，為球迷送上更多精彩賽事。

許育修今天單打首輪以3：6、5：7飲恨澳洲選手山提蘭（Akira Santillan），未能挺進會內賽，賽後他指出：「今天整體的發揮我自己覺得還不錯，一些回發球的狀況，以及第二盤落後時自己也有想辦法追分，甚至救了好幾個賽末點，很可惜最後輸掉，但還是很滿意表現。」

許育修曾拿過拿過國際網總ITF賽事冠軍，打像海碩這樣的ATP挑戰賽，對戰選手實力會有什麼差距，他認為自己從去年到今年也打了兩年職業賽，也兩次遇到今天這位澳洲選手，其實都有贏球機會，不是完全沒轍，只是ATP等級選手對比賽掌握度會比ITF選手好，不管防守或主動都不會失誤太多。

同樣無緣晉級的還有何承叡，雖然整場比賽發出11記「愛司球」，還是直落二不敵日本選手關口周一，他表示自己心態上比起去年參賽更加穩定，例如去年如果遇到失誤一、兩顆就可能不敢繼續去拚，但今年就算有幾球失誤沒進，自己還是勇於嘗試，也是很滿意整體表現。

何承叡分析，ATP選手通常都能把比賽中的狀態延續，自己則是可能好一盤，但無法維持下去，接下來計畫找一位可以一對一指導的教練幫助自己提升表現，加強體能跟專注度。

許育修和何承叡雖然單打賽程結束，但兩人各自還有雙打，何承叡更是首次和李冠毅搭檔男雙，他說：「能在自己國家拿到一張外卡參賽，我會維持像單打這樣放開攻擊的積極心態，不要去畏懼對手，每一組對手都不好應付，能贏多少就贏多少。」

(中時電子報)