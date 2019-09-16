19歲鄧姓青年（左後），見警捉拿嫌犯，見義勇為，協助員警將嫌犯壓制。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所員警，日前路旁臨檢，一名許姓通緝犯心虛，拔腿就跑，員警追了10公尺抓到許男，在旁的19歲的鄧姓青年，見狀協助員警壓制，經員警詢問，鄧男父親竟也是警職人員，稱讚說虎父無犬子。

日前下午5時多，一名男子騎機車行經南屯區向上路時，因行車狀態不穩，台中市警局第四分局南屯派出所員警陳茂榮攔查時，發現後座的許姓男子神色慌張，員警繼而向他要身分證字號，許男起初藉故說忘記，繼而裝作若無其事慢慢走開，員警見狀欲上前時，許男立即拔腿狂奔。

員警立即呼叫支援，並追了上去，跑不到十公尺，許男就被員警追上，但他仍極力掙脫，這時一位19歲鄧姓青年路過見狀，立即伸出援手，幫忙壓制嫌犯。事後詢問，原來鄧男父親也是一名警察，因路過看見警察需要幫忙，便熱心上前協助。而許男則是已判刑定讞的通緝犯，當日心虛才想落跑。

南屯派出所長周景彬表示，十分感謝民眾協助逮捕嫌犯，警民合作，將受傷降到最低，也順利將罪犯逮捕歸案。

(中時 )