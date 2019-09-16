內政部今（16日）於桃園國際機場模擬設置「接待及撤離中心」。（消防署提供）

內政部今（16日）於桃園國際機場模擬設置「接待及撤離中心」。（消防署提供）

內政部今（16日）於桃園國際機場模擬設置「接待及撤離中心」。（消防署提供）

今年為921震災20周年，為強化國際救援隊來台救災，加速國際救援隊有效趕赴災區救災，內政部今（16日）於桃園國際機場模擬設置「接待及撤離中心」。

動員行政院災害防救辦公室、外交部、國防部、交通部、財政部、行政院農業委員會、衛生福利部、桃園國際機場公司、桃園航勤公司、長榮航勤公司、內政部移民署、警政署以及消防署等單位共同演練。

演練邀請紐西蘭、歐盟搜救與應變人員實際參與演習，總計動員60餘人、5車及桃園國際機場空勤、地勤組員，除驗證內政部今年9月函頒「國際救援隊來台救災接待及撤離中心作業規定」，並展現了921震災20年來，我國內部整合並接軌國際之積極作為，以有效掌握黃金救援時間，強化人命搜救，保護國人生命安全。

接待及撤離中心RDC(Reception／Departure Centre)為我國發生重大災害，需請求國際救援隊來台支援救災時，有效加速國際救援隊趕赴災區救災之機制，主要整合我國各相關入出境權責單位量能，共同協助救難人員、裝備器材物資快速通關入境、儘速趕抵災區，以及完成救災任務後儘速協助其返國。

內政部表示，為模擬真實情境，本次演練邀請紐西蘭及歐盟等外國搜救與應變人員，搭配消防署特種搜救隊組成國際救援隊，以外賓抵台班機，實際於桃園國際機場遠端停機坪與候機室進行演練。

跨部會合作協調，共同進行有關際救援隊來台救災隊伍資訊掌握、入出境禮遇、簡化通關、受理報到及交通接駁運輸支援等各項演練，期透過演練，能有效且快速將國際救援隊抵台後，以最短時間入境通關，並接駁送往災區，執行人命救助，以把握黃金救援時間，提升人命搜救效率。

(中時 )