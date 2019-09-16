國民黨智庫國防外交組召集人林郁方表示，索國斷交，代表蔡總統還沒有悟出國際現實的道理。蔡總統在任3年多，斷交了6個邦交國，這是從來沒有的事，邦交國代表國力與國際地位，台灣現只剩16個邦交國，請問蔡總統要怎麼走出去。

林郁方說，蔡總統完全靠美國，以為在美國支持下，以為可以任意而為，蔡英文認為投靠美國，又有歐洲國家的同情，以及日本的默默支持，就可以不理大陸，但看這次索國斷交，美國國務卿都出面，澳洲也出力甚多，但最後還是斷交，可見國際實力，不是什麼事都是美國說了算，蔡總統是英國倫敦政經學院出身，卻還沒悟出這番道理。

林郁方說，就大陸言，與索國建交，代表美中對抗，美雖對大陸雖在貿易下重手，但大陸也可在其他領域力挫美國。林郁方說，索國斷交已可看出國際政治實力的變化，蔡總統不理大陸的後果，他說，沒有人叫蔡總統去擁抱大陸，但至少該和大陸握手。

林郁方說，蔡總統處理兩岸關係失敗，還任意破壞馬政府辛苦經營的兩岸關係，如果讓她繼續做下去，讓人相當擔憂。

(中時 )