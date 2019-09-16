南市推動優質宮廟行動公約奏效，廟會引發的妨礙安寧案件大幅下降。（台南市警察局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府結合民政局、警察局、消防局、環保局等局處，並以各警分局為單位，以「高自主管理」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「零聚眾鬥毆」、「警民共協力」、「社會好期待」等6大主軸，今年5月推動「優質宮廟、文化府城」行動公約，全市2758家宮廟有1268家完成公約簽署，迄今也發揮不錯效果，在廟會期間最容易受理的妨礙安寧案件中，與去年同期相比減少近7成，不少縣市也跟進辦理。

廟會活動頻繁，交通、噪音、鞭炮空污及垃圾亂丟，造成擾民，甚至陣頭鬥毆影響社會治安，在推動「優質宮廟」行動公約後，根據台南市警察局統計，110受理廟會妨礙安寧案件數6月有37件，與5月85件相較減少48件（56.47％），與去年6月105件同期比較，案件數更減少近7成（64.76％），而深夜時段的晚上10時至翌日8時報案件數迄今則有5件，比去年43件減少近9成（88.37％），顯見宗教力量自律也展現出廟會新文化。

在7、8月份110受理廟會妨礙安寧案件數與去年同期比較已大幅減少，可見與宮廟完成行動公約簽署有效約制，目前已經有新北市、桃園市、台中市、彰化縣、 雲林縣、高雄市跟進辦理。

(中時 )