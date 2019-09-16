鴻海創辦人郭台銘到底要不要參選2020總統一直備受關注，發言人蔡沁瑜今(16)日一再強調：明天917一定會給大家一個交代。對此，資深媒體人李艷秋分析：郭董參選理由有4大地雷，要審慎決定。

李艷秋在臉書貼文指出，郭董參選只能有一個理由：韓國瑜選不贏，為了下架蔡英文，一定要有另一個勢力取韓代之。

不過，李艷秋認為參選理由要靠：一，證明韓國瑜與蔡英文的差距越來越大，而且持續探底，回升無望；二，證明自己是救世主，唯有他上場，局勢才會翻轉。這兩強大的證據支撐才能成立。

李艷秋提醒郭董這個決定還有不少地雷，包括一，自己作的所謂「調和式民調」不要端出來惹笑；二，擺脫不掉王金平，就被討厭喬王的選民擺脫。三，想用糧草買國民黨提名的立委倒戈，絕對死路一條；四，郭家軍能進立院的有幾人？

但若郭董不選，只能有一個理由：集中力量，下架蔡英文。不要的人最大，郭董將成為「king maker」，也是立委最強力的輔選人，承接「蔡英文輸掉大選」的最大光環，在功勞簿上，郭的最終選擇，比韓國瑜更具影響。

李艷秋分析選與不選的利與弊，在明天917一定會給大家一個交代前，值得郭台銘好好思量。

(中時電子報)