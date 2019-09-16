基隆市外木山海岸16日下午4時許，岸巡人員在勸導釣客穿著救生衣時，驚見1具中年男性浮屍卡在岩石堆中，身穿黑色排汗衫、深藍色運動短褲、黑色布鞋，但因身上沒有證件，死因及身分尚待檢警調查。

岸巡隊員今日下午4時許，率隊巡邏行經湖海大道指標1.7公里處，發現有釣客沒穿救生衣，在礁石區釣魚，岸巡員正上前勸導時，卻發現附近岩石堆間，有1具男性浮屍。

岸巡隊與警方隨即在現場拉上封鎖線，並報請檢察官17日進行相驗，將通知家中有人失蹤者，出面指認。

(中時 )