海巡勸釣客穿救生衣 驚見中年男屍 20:012019/09/16 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外木山。（資料照，北觀處提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市外木山海岸16日下午4時許，岸巡人員在勸導釣客穿著救生衣時，驚見1具中年男性浮屍卡在岩石堆中，身穿黑色排汗衫、深藍色運動短褲、黑色布鞋，但因身上沒有證件，死因及身分尚待檢警調查。 岸巡隊員今日下午4時許，率隊巡邏行經湖海大道指標1.7公里處，發現有釣客沒穿救生衣，在礁石區釣魚，岸巡員正上前勸導時，卻發現附近岩石堆間，有1具男性浮屍。 岸巡隊與警方隨即在現場拉上封鎖線，並報請檢察官17日進行相驗，將通知家中有人失蹤者，出面指認。 (中時 ) #浮屍 #釣客 #救生衣 #男性 #黑色 也許您會感興趣 推薦閱讀 中秋難團圓 花蓮七星潭驚見浮屍 14:432019/09/13 社會 台東釣客落海 海巡消防救援仍不治 17:312019/09/15 社會 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 國一林口段7車連環撞 7輕傷2重傷回堵3公里 - 社會 北京女兵來台 深夜載客救命 - 社會 社群留言民進黨刁難高雄被送辦 法官這樣判 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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