員警努力協助董姓母子找行李包。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

民眾深受感動，將暖警熱心助人事蹟po網。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

家住苗栗的董姓母子，日前到台中梧棲童綜合找工作，不慎將行李包弄丟，她著急萬分求援警方，清水警分局安寧派出所員警趕到醫院，發現該母子有家庭及經濟等問題，於是致電協助通報苗栗社會局，並購買食物讓他們帶在身上充飢，周圍民眾看到這一幕幕深受感動，po上臉書肯定暖警的貼心。

清水警分局表示，安寧派出所警員李孟源、詹世銓12日上午執行巡邏勤務時，獲報指民眾行李包遺失，立即趕往梧棲童綜合服務台，發現家住苗栗董姓母子因遺失行李包著急萬分，經了解行李包內僅有布鞋、拖鞋等物，但對弱勢家庭的他們來說卻很重要。

警方發揮專長協助董姓母子釐清經過路線，並於對談當中發現該母子有家庭及經濟等問題，立即主動以電話協助通報苗栗社會局；熱心暖警更發揮人飢己飢、人溺己溺精神，貼心自掏腰包於院內7-11買便當、飲料、食物等，讓董姓母子備著食用，待安頓好之後才離去。

周圍民眾受暖警貼心作為大受感動，想請喝咖啡，但員警認這是應該幫忙的事所以婉拒了，民眾將這件事PO上網，讓大家都能知道熱心暖警的善行與溫暖。

(中時 )