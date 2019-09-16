台南市第1期的老舊家電、設備汰換補助在5月10日截止，補助金1.1億全數申請完畢，台南市經發局即日起啟動第2期汰換補助，補助金同樣是1.1億元，除了將第1期超額申請的5千餘案納入外，更縮短申請程序，只要到中華電信5個服務中心臨櫃辦理，就能當場領取補助款。

南市經發局長郭阿梅表示，第1期補助全市汰換冰箱約6,400台、冷氣約1萬5,500台、老舊燈具約4萬3,000盞、換裝停車場智慧照明1,100盞及裝置2套能源管理系統，年節電量達2,500萬度，減碳量約1萬3,400噸，約省下7,500萬元電費。

南市經發局指出，第1期補助申請案審查過程因程序繁複，至今仍有數千件申請案尚未撥款，目前均完成審查，陸續會在月底前完成撥款，另為加速「家庭節能設備汰換補助」審查撥款作業，市府簡化申請文件，除申請人身分證、領款收據、發票或收據影本、裝機地址證明及回收證明正本等資料外，將以載明產品型號、規格、能源效率等資訊之「能源效率標示卡」為案件查核依據，請民眾務必檢附，以加速臨櫃審查作業。

目前「家庭節能設備汰換補助」已委託中華電信公司規畫採「雙軌受理」，除維持既有郵寄方式外，即日起也開放台南成功、新營、永康中山、新市中正、佳里延平5個中華電信服務中心據點供民眾臨櫃辦理，現場請領補助款。住宅部門汰換諮詢可洽中華電信公司06-3300168、服務業機關汰換諮詢可洽詢成大研究發展基金會06-3300691分機118劉小姐。

(中時 )