淡水區新興里長吳錦泉自掏腰包並奔波找贊助，將灰色擋土牆以馬賽克彩繪（翻攝照片／戴上容新北傳真）

原先的灰色擋土牆面（翻攝照片／戴上容新北傳真）

為增添地方特色，淡水區新興里長吳錦泉自掏腰包並奔波找贊助，將中山北路一段247巷原先斑駁灰色擋土牆，以馬賽克妝點成特色圖案。吳錦泉表示，採用馬賽克裝飾，雖然較油漆彩繪費時、費工，但是使用年限較長久；完成彩繪的擋土牆是里內重要入口，希望大家一進到社區，心情可以像彩繪後的牆面一樣繽紛。

「馬賽克牆面至少可以用20年以上」吳錦泉提到，原先也想用和大部分社區一樣選用油漆彩繪，會考慮到油漆彩繪只能撐1、2年保存不久，所以選用馬賽克彩繪灰色擋土牆。

吳錦泉表示，想為社區打造一個特色景點，希望以「好保存」為主軸打造馬賽克牆面，除自掏腰包外，還動用之前工作人脈，鼓勵朋友捐款共募得19萬。

吳錦泉說，新興里每到下午有大量斑鳩在公園大樹下徘迴，因此選用斑鳩、大樹等圖案為主題，他說，中山北路一段247巷是新興里重要的入口，希望來往的民眾可以感受到繽紛的社區風情。

在地居民顏先生表示，看到彩繪後的擋土牆，覺得社區整個高級起來，謝謝里長為地方的付出，每天上下班時經過這面馬賽克繽紛牆，心情也隨之雀躍。

(中時 )