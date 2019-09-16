吳釗燮請辭 蔡英文：沒有請辭問題 20:292019/09/16 工商 崔慈悌 、 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府發言人張惇涵。(圖/取自張惇涵臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的關係，與大陸建交。外交部長吳釗燮晚間6點半召開記者會，宣布與索國斷交，並表明會負起政治責任。（鄧博仁攝） 外交部長吳釗燮因索羅門群島斷交一事向蔡總統請辭，表示願負起政治責任，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統認為，所有外交部的第一線同仁都已經盡最大的力量，努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。 張惇涵轉達蔡英文的說法表示，索羅門群島斷交是來自中國對台灣的打壓，而這個打壓只會更大，不會更小，大家也清楚看到，外交部的同仁，包括徐斯儉次長都率團前往索羅門群島，所有外交部的第一線同仁都已經盡最大的力量，努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。 索台斷交 外媒：南太友邦或有連鎖效應 (工商 ) #外交部 #索羅門群島 #索羅門 #吳釗燮 也許您會感興趣 推薦閱讀 索羅門總理談斷交好無情？蔡英文：努力中 10:072019/09/12 政治 被索國總理批評無用 藍委：這種邦交還要？ 13:312019/09/12 政治 台索斷交在即？蔡英文：還在努力當中 13:322019/09/12 政治 民進黨外交無能 04:092019/09/13 論壇廣場 索國若轉向 南太骨牌恐倒 04:102019/09/13 國際大事 台灣無用論 04:092019/09/14 論壇廣場 救邦交 徐斯儉9月16日飛抵索國 02:442019/09/15 政治要聞 美澳動作 激化台索斷交 04:102019/09/15 時論廣場 聯美抗北京護外交 癡人說夢 04:102019/09/16 論壇廣場 索羅門群島執政黨投票無異議通過 與我國斷交 17:472019/09/16 政治 政治熱門新聞 彭文正再爆蔡論文猛料！網嘆：太天真了... - 政治 「滅韓計劃」？ 學者曝小英在下一盤大棋 - 政治 明截止 己4組申請登記正副總統被連署人！未見郭董 - 政治 郭董參選到底？李艷秋提醒4大地雷 - 政治 論文門戰起來！財經女神槓上彭文正 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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