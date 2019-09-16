索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的關係，與大陸建交。外交部長吳釗燮晚間6點半召開記者會，宣布與索國斷交，並表明會負起政治責任。（鄧博仁攝）

外交部長吳釗燮因索羅門群島斷交一事向蔡總統請辭，表示願負起政治責任，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統認為，所有外交部的第一線同仁都已經盡最大的力量，努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。

張惇涵轉達蔡英文的說法表示，索羅門群島斷交是來自中國對台灣的打壓，而這個打壓只會更大，不會更小，大家也清楚看到，外交部的同仁，包括徐斯儉次長都率團前往索羅門群島，所有外交部的第一線同仁都已經盡最大的力量，努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。

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