蔡英文總統形容高雄時表示，「這讓我的感覺是，菊姐好像帶一個小孩（高雄）長大卻被騙走」，前總統陳水扁卻對此痛批蔡英文是「古代封建思想」，市長在民主時代只是公僕而已，這是不當比喻，難道高雄人用民主選票選出的韓國瑜市長是騙子？「這是對高雄選民最大的羞辱！」

陳水扁表示，2006年陳菊第一次參選高雄市長，在民調落後的不利條件下，扁出錢成功舉辦「高雄母河愛河牽手」活動，最後5天晚間也是一天拜3間大廟，5天拜15間，終能險勝1100票，奠定陳菊高雄12年綠色執政的基礎。也才讓蔡英文說出「這讓我的感覺是，菊姐好像帶一個小孩長大卻被騙走」這句話。

陳水扁說，高雄是高雄人的共同母親，不是小孩，高雄人是總統頭家的也是城市的主人，更不是小孩。而說市長是所謂的父母官，那是「古代封建思想」，市長在民主時代只是「公僕」而已。比喻小孩被騙走是不當比喻，難道高雄人用民主選票選出的韓國瑜市長是騙子？這是對高雄選民最大的羞辱。

陳水扁說，蔡的不當比喻讓他想起2004年總統選舉結果揭曉，連宋願賭不服輸，連戰罵扁是竊國的小偷，把國家偷走了，人人得而誅之，宋楚瑜則要帶大家衝進總統府，「一個說贏的一方騙走菊姐帶大的小孩，一個說阿扁犯了竊國之罪，把國家偷走了，都是很不洽當的比喻。

(中時 )