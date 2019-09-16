國民黨主席吳敦義16日出席國民黨立法實務研討會。（劉宗龍攝）

鴻海創辦人郭台銘17日有可能登記參選2020總統大選，對於郭台銘有可能參選一事，國民黨主席吳敦義16日出席國民黨立法實務研討會，會前受訪時表示，國民黨會運用各種方式接觸，希望他能夠回頭。

(中時 )