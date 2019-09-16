郭台銘明參選？吳敦義：希望他能回頭 20:332019/09/16 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海創辦人郭台銘17日有可能登記參選2020總統大選，對於郭台銘有可能參選一事，國民黨主席吳敦義表示，希望他能夠回頭。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義16日出席國民黨立法實務研討會。（劉宗龍攝） 鴻海創辦人郭台銘17日有可能登記參選2020總統大選，對於郭台銘有可能參選一事，國民黨主席吳敦義16日出席國民黨立法實務研討會，會前受訪時表示，國民黨會運用各種方式接觸，希望他能夠回頭。 (中時 ) #國民黨 #參選 #郭台銘 #吳敦義 #希望 也許您會感興趣 推薦閱讀 批迂腐中常委把持國民黨與 郭台銘正式和國民黨開戰 11:342019/09/12 政治 郭台銘退黨 阮昭雄： 既然這麼糟為何參加初選？ 13:092019/09/12 政治 郭退黨 陳其邁：奇怪！我的程度沒辦法理解 18:592019/09/12 政治 衰躺槍！藍酸郭董政壇乃哥 徐乃麟3天前才說... 00:122019/09/13 政治 「難道只是誓言太美」 國民黨貼郭初選承諾正面開槓 17:442019/09/13 政治 郭台銘宣布退黨 沈智慧：翻臉不認帳 19:462019/09/13 政治 初選說一套 敗選做一套！國民黨粉專開槓 諷郭誓言太美 04:102019/09/14 政治要聞 郭退黨引爆反作用力 藍軍發起「一人退黨、千人入黨」 12:132019/09/14 政治 宣布參選就失去魔力？郭台銘恐成灰姑娘 18:542019/09/14 政治 郭台銘副手選誰？ 蔡沁瑜回3個字 21:192019/09/15 政治 政治熱門新聞 彭文正再爆蔡論文猛料！網嘆：太天真了... - 政治 「滅韓計劃」？ 學者曝小英在下一盤大棋 - 政治 明截止 己4組申請登記正副總統被連署人！未見郭董 - 政治 郭董參選到底？李艷秋提醒4大地雷 - 政治 論文門戰起來！財經女神槓上彭文正 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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