日本名古屋產業大學環境管理學院長伊藤雅一（後排左四）來台與基隆高中一同就環境問題進行交流，並規畫未來每年兩校互訪。（基隆高中提供／吳康瑋基隆傳真）

環境教育愈來愈重要，國立基隆高中邀請到日本名古屋產業大學環境管理學院長伊藤雅一，來台進行交流，分享伊藤雅一在日本研究的二氧化碳環境教育，除了讓學生了解身旁周遭的二氧化碳含量外，更希望台灣學子能更關心地球環境的變化。

伊藤雅一透過這次來基隆高中交流環境知識，更討論合作事宜，規畫與日本三重縣津市的高田高等學校簽訂姐妹校，透過國際視訊的方式，平常交換所蒐集的二氧化碳資料，並規劃未來每年兩校互訪。

基隆高中表示，學校位於台灣北處，冬季常常受到強烈的東北季風影響，學生常就二氧化碳濃度是否較低等問題，在日常生活中進行探究。伊藤雅一指出，就像今年課綱要推行的探究與實作課程，其實日本也以同樣的方向發展他們的課程。他期盼藉由這次合作，學生還可以透過視訊，分享在相隔不同的兩地所觀測到的結果。

基隆高中說，這次與日本的合作，特別感謝長慧環境科技公司的執行長潘秉宗的幫助，學校也即將裝設二氧化碳濃度觀測站，將來會與學校原有計畫的資料結合，讓學生有更多的工具可以了解並關心四周生活的環境。

基隆高中表示，透過實際測量，來了解學校周遭的環境，尤其是在二氧化碳濃度的部份，學生在實做之後，不僅有很多新奇的發現，也產生了很多疑惑，希望將來能透過與日本學校的互動，讓孩子們探索與求解。

(中時 )