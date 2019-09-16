今（16）日傳出索羅門群島內閣會議決定與中華人民共和國建立外交關係，立法院長蘇嘉全表示「遺憾與憤怒！」蘇嘉全指出，中國持續以惡意粗暴手段，破壞我國邦交關係，打壓台灣外交空間的行為，台灣一定會挺直腰幹，絕對不妥協或屈服！

蘇嘉全指出，台索邦誼超過三十年，長期以來台灣貢獻所長，舉凡經貿發展、醫療衛生、農業技術革新等，致力於增進索國人民的福祉，奠定索國永續發展的基礎。雖然索羅門政府做出令人遺憾的決定，但台灣還是要善意提醒，從過去的案例來看，中國為特定政治目的所做出的諸多承諾，經常沒有兌現，而在豐厚條件的糖衣底下，往往是嚴重影響國家長遠發展的致命毒藥。

蘇嘉全認為，面對中國持續以惡意粗暴手段，破壞我國邦交關係，打壓台灣外交空間的行為，中國的作為不僅再度展現對台灣的強烈敵意與威脅，更印證台灣人民終須團結一心，強化自身國力，才能夠面對外界的威脅與挑戰。因此，台灣一定會挺直腰幹，絕對不妥協或屈服，並且繼續堅持自由、民主與人權的價值，屹立在國際社會。

(工商 )