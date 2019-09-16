台灣與索羅門中斷外交關係，不只影響台灣的外交情勢，也牽動美中雙方在南太平洋地區的戰略競爭關係。外媒引述學者分析認為，台灣在南太平洋的另5個邦交國有可能受到索台斷交的影響而轉投北京，但未來台灣落入「零邦交國」的機會不大，如果有重要國家撤離在台辦事處，那才是真正動搖國本大事。

南太平洋島國所羅門群島9月16日宣佈和台灣斷交，並同時與北京建交，台灣的正式邦交國減少到16個，這是蔡英文總統上任以來的第5個與台灣斷交的國家。

據英國廣播公司(BBC)報導指出，1983年和台灣建交的索羅門群島是台灣在南太平洋面積最大、人口最多的友邦，具有相當代表性，該地區另外5個與台灣有正式外交關係的國家分別是吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉及吐瓦魯。

報導引述東海大學助理教授林子立的分析稱，索羅門與台灣斷交「有可能」在南太地區引起連鎖效應。這些太平洋島國長年與美國、澳洲關係緊密，但是其經濟開發度低，近年受到全球化影響，政府希望加快建設，迫切需要外資，而現在最有資金做海外投資的就是中國大陸。中共在南太平洋耕耘有成，在當地的軍事力量也正持續擴大，因此不排除有更多台灣在該地區的友邦會與中共建交。

去年美國國會「美中經濟與安全審議委員會」(USCC)曾公佈一份名為《中國與太平洋島國的接觸以及對美國的影響》的報告，顯示過去五年來，通過貿易、投資、發展援助以及旅遊，中國擴大了與太平洋島國的經濟聯繫，已經逐漸成為這個地區的重要力量之一，在很多領域甚至已經領先美國。而台灣在該地區的邦交國，對促進台灣國際空間以及支援台灣參加重要國際組織非常重要。

報導說，根據澳洲智庫洛伊研究院的統計，中共自2006年以來提供給南太平洋島國政府的援助總額超過23億美元。

廈門大學港澳台研究中心主任李非指出，隨著中國大陸實力增，經濟發展能夠分享的利益越來越多，台灣僅存的邦交國紛紛會轉向大陸，這是一個總體趨勢。而未來台灣是否會出現「零邦交國」狀況，也引起學者與政治人物的討論。

台北市長柯文哲就曾表示，台灣應當訓練到「沒有邦交國也活得下去」，但是很多政治學者都認為這種機率非常低。

中央研究院副研究員吳介民曾向媒體表示，台灣的「零邦交國」不是北京所樂見，他估計北京不會在外交上動作這麼快、下手這麼重。林子立也認為，台灣零邦交國的可能性不大，因為位於加勒比海及中美洲的友邦，都與美國關係緊密，從美中對抗格局來看，美國也不會讓這種情況發生。一旦真的出現這種狀況，影響也不會太大，因為台灣真正的盟友與重要的交易夥伴都不是邦交國，「若未來有任何國家要撤駐台辦事處，才是動搖國本的大事。」

(中時電子報)