藝人吳宗憲今天召開記者會指出其投資的德國海豚吸塵器，產品絕對沒問題且為同業攻擊所致，並指責消基會為幫兇，消基會表示嚴重抗議，表示並保留不排除提告以捍衛消基會名譽的權利。

消基會表示， 德國海豚以免費到府清潔除塵蟎為誘因，在消費者家中推銷該項產品，消費者可以消費者保護法規定，消費者自得於收受商品後於7日內，退回商品或以書面通知企業經營者解除買賣契約，無須說明理由及負擔任何費用，但卻對於消費者依法行使解約權後，卻欲收取高額違約金，或根本拒絕退款。

消基會說，對於該公司的銷售手法，台中市政府法制局已發表說明稿，表示其確為消費者保護法規定的訪問交易性質。而基於受理消費者對該公司的申訴案件後，消基會發函給該公司，請其提出解釋說明，甚至安排協調會邀請消費者與廠商一起協商解決，但該公司卻一方面持非為訪問交易為由，拒絕消費者的解約退款請求，一方面又拒絕出席本會安排的協調會議。

消基會指出，消基會接獲消費者對該公司的正式書面申訴案件，超過20件以上，並非僅為出席記者會的3位消費者，社會自有公斷，社會自有公評。

(中時 )