縣府期待小三通恢復自由行，再帶來旅遊人潮。圖為金門地標景點莒光樓。（李金生攝）

楊鎮浯縣長強調，縣府持續努力拓展東南亞的客源、包機，厚植觀光實力和基礎建設，同時也在化危機為轉機的原則下，調整和改變觀光體質，希望金門觀光往永續發展大步前進。（李金生攝）

陸方恢復小三通自由行 金門縣長：好消息

大陸出入境管理部門今（16）日公告，自9月20日起恢復受理金馬澎「小三通」個人旅遊簽注申請，縣府期待再帶來遊客人潮，對淪為重災區的金門觀光打一劑強心針，重現街頭人來人往的熱鬧景況。

縣府觀光處指出，陸方公告自9月20日起恢復20個海西自由行城市居民，得辦理赴金馬澎個人旅遊簽注申請，也就是原本受大三通47個自由行城市暫停影響的福建省（福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、莆田、三明、南平、寧德）、浙江省（溫州、麗水、衢州）、江西省（撫州、上饒、鷹潭、贛州）與廣東省（梅洲、潮州、汕頭、揭陽）等20個城市，自20日起均可循小三通至金門、馬祖與澎湖自由行，可望有效降低大三通自由行暫停帶來的產業衝擊。

縣府指出，陸客占金門「小三通」的45％，其中自由行的占比高達70％，在陸方緊縮兩岸旅遊交流下，9月1日至10日金門「小三通」入出境陸客僅4273人次，較去年同期的1萬6202人次，狂掉74％，帶來的衝擊充分反映在冷清街頭景況。

縣長楊鎮浯表示，陸方自8月1日起暫停大陸47個城市居民赴台自由行，他在第一時間即致電大陸國台辦表達關切，並於8月12日偕澎湖、連江府會首長拜會國台辦主任劉結一，爭取陸方對大、小三通的區隔性處理，如今終於迎來好消息。

楊鎮浯強調，縣府也持續努力拓展東南亞的客源、包機，厚植觀光實力和基礎建設，同時也在化危機為轉機的原則下，調整和改變觀光體質，希望金門觀光往永續發展大步前進。

(中時 )