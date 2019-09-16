交通部觀光局今（16）日表示，為歡迎國際旅客來臺觀光旅遊，同時鼓勵參訪臺灣中南部觀光新亮點及體驗藝文表演魅力，特別和台灣高鐵公司合作推出「兩人同行一人免費」優惠專案，盼西印更多國際旅客到中南部玩！

觀光局說明，即日起（16日）至明（2020﹚年1月20日止，只要持短期觀光簽證之外籍旅客，至指定通路購買高鐵單程乘車券，只要目的地為臺中以南高鐵站（含：臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、左營站﹚者，即可享有一次同區間第二人車票免費之優惠。

觀光局說，去年首度推出國際旅客「搭高鐵遊臺灣·兩人同行一人免費優惠專案」，成功吸引國際旅客前往參訪「臺中世界花卉博覽會、國家歌劇院及高雄衛武營國家藝術文化中心、第30屆臺灣燈會in屏東」等中南部觀光亮點與活動，為延續引客效果，觀光局再與高鐵公司合作，且各經銷商通路（KKday、KLOOK及雄獅﹚亦配合加碼提供配套優惠專案，包含景點接駁及遊程優惠等，共同吸引國際旅客來臺觀光旅遊。

此外，為落實推動「文化主軸推動觀光」，鼓勵國際旅客來台親近藝術，並能貼近台灣在地生活感，觀光局說，還結合國家表演藝術中心於近日推出國際旅客節目優惠專案，針對短期入境臺灣之外籍旅客可「免費參與三大場館導覽」，包含臺北兩廳院、臺中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心，及欣賞藝文節目「兩人同行一人免費」之專案優惠，鼓勵國際旅客搭高鐵賞藝文，體驗臺灣觀光多樣化元素。

觀光局說，2020台灣燈會將於2月8日至23日以森林為主題在臺中盛大舉辦，盼帶給旅客視覺、聽覺、觸覺、嗅覺均不同於以往的繽紛體驗，歡迎國際旅客呼朋引伴，搭乘高鐵到臺灣中部賞燈會、吃美食、看美景，來趟臺灣深度之旅。

《詳細優惠內容請至活動網站查詢》

KKday： https：／／thsrc.kkday.red-digital.com

KLOOK： https：／／www.klook.com／en-US／promo／klkthsrc2019

雄獅旅遊：https：／／thsrc.journeyonapp.com／index_en-US.html

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