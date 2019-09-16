大台中不動產開發商業同業公會力邀日本SANAA建築師事務所知名建築師妹島和世及西澤立衛特別來台見證，在台中市府演講分享綠美圖設計心路歷程。（盧金足攝）

大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮（右）表示，期待妹島與西澤建築大師，帶給台中美麗的城市風景，民眾更多對城市的理解，綠美圖的完成有光影、陽光、水、空氣，這些自然的元素，變成了流動的音符。（盧金足攝）

普立茲克建築獎得主、日籍建築師妹島和世（左二起）16日與台中市長盧秀燕一起為「綠美圖」動土。（盧金足攝）

「台中綠美圖」內部模擬圖，市府投入37億元興建，預計2022年完工，2025年開館營運。（台中市建設局提供／盧金足台中傳真）

被譽為將躋身世界級地標的「台中綠美圖」16日動工，普立茲克獎得主、日本SANAA建築師事務所知名建築師妹島和世及西澤立衛特別來台見證，在台中市府演講分享綠美圖設計心路歷程。「建築是城市的指標！」妹島和世表示，美學設計順應城市風情及周邊地景而生，綠美圖由8棟建築串連，坐落水湳中央公園，打造一座「文化森林」。

台中市府副市長令狐榮達於演講開場致詞時表示，偉大的城市少不了偉大的建築設計，市長盧秀燕非常重視都市美學，建築風貌將引導城市發展，台中很榮幸由兩位日籍建築師妹島和世、西澤立衛及台籍設計師劉培森共同打造綠美圖，擁有全國最大的美術、圖書「雙館共構」設計，預計2022年完工，將成台中重要的藝術文化建築指標，帶領這座城市蓬勃發展。

大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮表示，隨著城市的發展，浮躁的人變多了，優美的環境減少了。期待妹島與西澤建築大師 帶給台中美麗的城市風景，民眾更多對城市的理解，綠美圖的完成有光影、陽光、水、空氣，這些自然的元素，變成了流動的音符，淨化我們的思想。

「堅持打造讓台中市民引以為傲的建築！」妹島和世指出，台中綠美圖坐落於城區、置身於公園，民眾穿越中央公園綠蔭後，即進入美術館和圖書館，8棟建築相互串連，中間2座建築收藏文字圖書及藝術創作，其餘則提供辦公、演講廳、藝術擺置、兒童閱覽區、多媒體等需求，動線串接，創造建物空間一體感，打造一座「具文化氣息的森林」，讓訪客彷彿走了一趟「文藝小旅行」。

西澤立衛則分享近幾年來SANAA建築師事務所參與創作的建築作品，他以「金澤二十一世紀美術館」為例，館內的作品安排與建物構造、景觀形塑密不可分；而「瑞士聯邦理工勞力士學習中心」則將中庭結合地形，帶領訪客走入圖書館入口。他強調，台中綠美圖有異曲同工之妙，期盼建物與城市風景融為一體，讓圖書與藝術時時存在都市生活中。

台中綠美圖是由建築師妹島和世、西澤立衛合作設計的，設計理念是將「白色建築、綠地、天空完美融合」，並且以「公園中的圖書館、森林中的美術館」為目標。總共規劃8棟高低變化的白色建物，是希望人們在公園散步時，也能走進圖書館、美術館，在那裡找到屬於自己的空間。

「WHITE ＆ LIGHT台中綠美圖與城市新風貌」演獎由台中市政府文化局、建設局、都市發展局與大台中不動產開發同業公會共同舉辦，由令狐副市長致詞開場，逢甲大學建築專業學院黎淑婷院長以「向普立茲克大師致敬」為題演講，並邀請妹島和世及西澤立衛分享「環境與建築」，為台灣建築迷帶來一場精彩演講。

台灣建築師劉培森、建設局長陳大田、文化局長張大春、都發局長黃文彬、大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮、名譽理事長紀吉川、台中市建築經營協會理事長梁信雄、台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立、實踐大學建築設計系主任王俊雄、書法家周良敦等人出席聆聽。

會後，大台中不動產開發商業同業公會也特別致贈由台灣故宮珍藏書法大師周良敦老師的作品給妹島，為國際級建築論壇交流，畫上完美句點。

(中時 )