演員劉奕兒主演《第九分局》和飾演父親的澎恰恰在片中關係緊繃，但角色恰好和她本人相反，劉奕兒和父親感情超好，一次為和朋友跨年，爸爸要求12點前到家，她卻被捷運人潮卡住導致凌晨3點才到家，和爸爸冷戰一週，她決定出奇招，在龍山寺求紅線送給爸爸，還附上一張黃色便利貼紙條和一顆巧克力請父親原諒，父親至今仍留著她寫的紙條，但為何是求紅線？她笑說：「因為女兒不是爸爸的前世情人嗎？」

不過還有一次激烈爭執讓劉奕兒難忘，當時外公生病，媽媽接到家人來電時，她就感覺事情不對勁，只是她正準備進入電影《排球甜心》訓練期，她在餐桌上連續三次和爸爸提議下南部看外公，爸爸卻要她先專心工作，等到外公情況穩定再去探病，但她擔心見不到外公最後一面，她突然情緒爆發，直接哭喊：「就是要下去！」爸爸被嚇到，但也終於軟化態度。

劉奕兒提起外公離世前的狀況忍不住流淚，她表示幸好當時極力爭取趕到外公病床前，因為和外公感情好，知道他不想被急救，還希望能回家中壽終正寢，她將這些事情都交代給舅舅，最後因隔天要工作，只能在外公嚥下最後一口氣前去搭高鐵返回台北，但她在路上感到身體一陣發熱，她問了媽媽，果然是外公離世的時候，「我知道是他的靈魂離開身體了！」這種敏感體質也讓她拍攝《第九分局》時格外有感。該片全台上映中。

(中時 )