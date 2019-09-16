莊鵑瑛（小球）、布萊克薛薛主持靛癮製作出品的全新網路音樂實境節目《交給我們巴》，兩人與許書豪、李佳歡、呂士軒16日出席節目開播記者會，孫盛希驚喜現身，現場還幫布萊克薛薛開心慶生。眾人大聊錄影心得，小球表示，她在節目中最大的突破，就是首度巧扮嘻哈歌手小露蠻腰，以及學會迅速拉近人與人之間的距離。

小球現在會以星座為突破口，與來賓開啟話題，她笑說：「我會先想好什麼話可以用。」她笑稱前陣子身體狀況不太好，可能是因為主持節目的壓力太大，不過節目節奏越來越好，大家不只開心相處，還能彼此交心非常溫暖。談到主持前的壓力來源，她坦言，「我比較擔心音樂風格不一樣，像呂士軒，雖然之前音樂節遇到過，但沒深聊，所以擔心會不會沒話講，或是得到很嘻哈的回應。」後來發現一切都順利。

李佳歡（左起）、小球、布萊克薛薛、許書豪、孫盛希、呂士軒分享錄影心得。（粘耿豪攝）

許書豪透露，「一開始還想說，這真的是實境節目嗎？後來往下看，才發現都是鏡頭，我還特別跟佳歡說，穿裙子要注意一下。」李佳歡則坦承自己拍攝太自然，還被許書豪的經紀人提醒，「不要太放空，我們還在拍。」而孫盛希也表示，很期待接下來參與節目錄影，她被呂士軒爆料，「不是在唱歌，就是傻笑。」讓她哭笑不得，但也誠實自招有偶像包袱，「一定要先化好妝，才會在眾人面前出現。」

《交給我們巴》主持陣容混搭音樂與網路，取樣自國際音樂界風行的創作營潮流，將節目設定由巴士出發，因著每趟故事創作人前往不同地點共居創作，最後巴士也將乘載著對委託人的祝福與創作，開往最終的演出地點，每一趟旅程就像公路電影一般的全新實境體驗，決不亞於日韓實境節目的規格。節目將於23日晚間10點ETtoday播吧播出、29日晚上9點YahooTV播出。

(中時 )