第49屆全國技能競賽16日在勞動力發展署中彰投分署登場，共有47個職類674位選手在4個賽區分別舉行競技，為讓民眾了解職業技能進而學習，多數職類開放民眾到場參觀，目前已有18所學校，近700名學生組團登記參觀，有助學生提早探索職業性向，向下扎根技能教育。

中彰投分署為第49屆全國技能競賽主要競賽場，包括綜合機械、集體創作等35個職類，位於鹿港勞動學苑的第二競賽場有6個比賽職類，以花藝、美髮、美容競賽為主；第三競賽場為僑光科技大學，以西點製作、中、西餐烹飪、麵包製作為主。

中彰投分署長林淑媛指出，許多青少年有職涯發展的困擾，該分署特別結合轄區國中，邀請青年學子參訪全國技能競賽，搭配職訓體驗，提早探索個人職業性向。

前3年已累計3788名學生參與，本屆也有18所學校登記，近700名國中生參與，安排導覽人員介紹各競賽職類外，提供漆藝、3D列印筆、手作木玫瑰等DIY體驗項目，讓學生們從實作中貼近職訓教育及認識各種職業特色。

「跟想像的很不一樣」、「大開眼界」、「技術的養成真的不是一件容易的事」，學生透過觀摩競賽，增加對各項職業技能的興趣和認知，尤其是汽車板金、砌磚、粉刷、造園景觀等職類，學生們好奇地注視著選手們專注嫻熟的操作技巧，啟發未來的興趣與志向。

(中時 )