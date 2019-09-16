台北市長柯文哲日前批評蔡英文只會跟對岸「大小聲」，事後總統府要柯文哲「專心市政」，柯文哲昨不甘示弱再嗆「蔡英文專心國政時間，絕對比他花在市政時間少」；總統蔡英文也回嗆「其實他講這些話都沒什麼意義！」對此，柯文哲今(16)日晚上在臉書po施政報告影片，要叫我專心市政的人好好看一看。

柯文哲指出：「我們這幾年下來，致力政治文化的改進，有效的提高施政效率。未來半年，市場改建陸續完工啟用、公宅也逐一落成。如果沒有市府同仁們的努力，以及長官們每天早起工作，一件件列管，盯緊所有細節，沒辦法完成這些。」

柯文哲特地整理出多項市政成績，以時間軸依序列出【#艋舺學園】、【#中正橋改建】、【#翡翠原水管】、【#第一果菜市場與魚市場】、【#內科之心】、【#居住正義 2.0】、【#台北與我好好慢老】、【#我們的孩子我們一起養】、【#智慧校園】、【#精實管理】。並強調這些都是台北市政府公務員的辛苦成果，歡迎市民朋友們批評指教。

(中時電子報)