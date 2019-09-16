張寗已有10多年演戲經驗。盧禕祺攝

張寗不避諱已婚生子事實。盧禕祺攝

張寗對得不得獎抱持平常心。盧禕祺攝

張寗劇中坐電椅接受刑罰。客台提供

張寗（左）與蔭山征彥這場對戲令人揪心。客台提供

張寗劇中坐電椅刑罰畫面令人震撼。客台提供

30歲的張寗過去在劇場演出，5年前以電影《醉‧生夢死》出道，今年憑著客台《日據時代的十種生存法則》入圍金鐘女配角獎，她接到入圍消息時在健身房做大腿內側夾緊、打開動作，傻愣好幾分鐘，沒力氣繼續做夾緊動作，自嘲「腿開開」迎喜訊，回到家還逼3歲兒子跟媽媽說恭喜，兒子懵懵懂懂說了一句恭喜，她樂得抱著兒子猛親。

她說入圍當天腦袋一片空白，感覺快呼吸不過來，當下打電話給媽媽宣洩激動情緒，自己在電話中崩潰暴哭。有先想好上台感言？「我不敢想，但腦海裡有輪廓，這一路上可以走到今天，有很多幫助我的人，我怕到時候沒講到想感謝的人，希望自己不要凸槌就好」，她也覺得這次能跟其他入圍者一起入圍已受肯定，「對手愈厲害，代表自己比較有能力一些」。

北藝大戲劇系出身的張寗，演戲超過10年，她曾在電影《自畫像》大膽全裸演出，當時懷孕4個月，且拍攝現場沒清場，被說膽子大、無包袱，「會接下劇本當然也是思考過，只要劇情合理、有邏輯，我不會想太多。」拍完電影《自畫像》，張寗回歸婚姻生活，生活過得簡單清貧，做過接睫毛、網拍，但接睫毛傷視力，目前以網拍為主，現在月收入約35Ｋ。

張寗在《日據時代的十種生存法則》飾演日本警察宿舍女傭，戲中大量客語、日文台詞，拍攝前準備工作壓力大，狂瘦到僅38公斤，被劇組提醒要多吃一點，不然看起來太瘦，「因為角色已經夠苦命了」。

她戲中有場坐電椅接受刑罰戲，因過於投入，導致筋骨受傷、全身瘀青，劇中還有被吳政迪、石知田輪流吸腳上蛇毒橋段，「沒有覺得被吸尷尬耶，我只想到不知道腳有沒有汗臭味。」

(中時 )