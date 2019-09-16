阿公阿嬤專屬「銀齡樂活節」開跑！台中市府社會局、揚生慈善基金會16日舉辦「2019年銀齡樂活節行動列車活動」，長輩踴躍出席，透過舞台劇「人生大富翁」演出和互動體驗，帶領長者透過遊戲，一邊學習聰明慢老，達到樂活人生。

社會局副局長陳仲良表示，聯合國10月1日「國際老人日」，活動結合專屬銀髮節慶，貼近長者需求、更溫度的角度出發，推動社區預防性照顧，加強培植及擴增社區照顧關懷據點

、輔導長青學苑成為社區平價、優質的終身學習場域，推動老少共好、鼓勵高齡者投入志工行列等措施，讓長輩透過各項社會參與，維持身心健康、減緩退化。

揚生慈善基金會表示，「人生大富翁」短劇，講述3名國中老同學，在邁入熟齡後，面臨到身心轉變，65歲那年一場國中同學會上，大家一起玩了「人生大富翁」遊戲，帶著大家複習健康人生的五大根基，重新思考生命中最重要的事。

社會局指出，長輩邊玩邊學，放大真實版的人生大富翁，教長輩學會如何吃得對，運動得好，增加社交人際與親友互動，鼓勵長輩用正確的心態、積極保持身心平衡，健康、自主，做自己想做的事情。

(中時 )