健身達人夫妻筋肉爸爸與筋肉媽媽在健身界相當知名，近日37歲健壯的筋肉爸爸竟傳出中風消息，嚇壞眾人。筋肉媽媽今（16）日也在臉書還原當天老公的狀況，並更新筋肉爸爸近況和感謝大家關心。

筋肉爸爸外型帥氣，先前更是中天節目《叫我神隊友》的固定奶爸，但上周某天早上突然感到不適，筋肉媽媽緊急送醫發現是中風。（合成圖／翻攝自筋肉爸爸臉書）

年僅37歲的筋肉爸爸一週前突然在家中風，筋肉媽媽還原當天早上筋肉爸爸的狀況，她表示當天送完孩子上學後，兩人準備睡個回籠覺，睡前筋肉爸爸還在公司的群組回了一個訊息，而這個訊息的時間點也成為判讀他中風的關鍵時間點。

知名健身教練筋肉爸爸爆出37歲壯年中風，今（16）日筋肉媽媽也曝光當天狀況。（合成圖／翻攝自筋肉爸爸臉書）

筋肉爸爸睡了大概半小時後，筋肉媽媽進房和他說話，沒想到筋肉爸爸「卻像中邪般，講話含滷蛋般含糊不清、我問A他回答BCD、眼睛沒有睜開、身體像蝦子一樣彈來彈去，事實上正是因為開始側邊肢體失去控制導致想起來卻起不來。」

原本筋肉媽媽以為是筋肉爸爸在鬧他，卻發現老公已經完全失控，於是她打了救護車電話，此時已經是4個中風指標（FAST）有三個符合了。

所幸到了醫院後，醫生檢查筋肉爸爸的腦部栓塞中風還不到三小時，並在評估後打了栓塞溶解劑，在治療黃金時期醫治也大大恢復了復原的機率，但這都讓筋肉媽媽十足心驚膽顫，差點痛失摯愛。

過去筋肉爸爸不曾留意過自己有家族凝血功能問題，加上早上起床沒有喝水就送小朋友去上學，回家後流很多汗又直接睡覺，加上熬夜都可能造成他中風的原因。

筋肉爸爸現在努力復健中（右圖），由於掌握黃金急救時間，加上平常有運動，所以恢復快速。（合成圖／翻攝自筋肉媽媽臉書）

「辛辛那提中風指標」，包含FAST四個步驟：

F（face）：讓他微笑或露牙齒，看兩邊的臉是否能對稱。

A（arm）：請他閉上眼睛伸出雙手10秒鐘，如果其中一隻手臂掉下來，表示有問題。

S（speech）：觀察他說話時是否咬字正確，如果口吃、用字不對、說話不清楚或根本無法說話，有問題。

T（time）：問患者或家屬大約幾點開始出現症狀。

(中時電子報)