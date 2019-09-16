童立安時隔4年推出創作專輯《The One》，16日舉辦媒體餐敘，好友楊麗菁、陳予新到場力挺，童立安提到與楊麗菁在朋友聚會相識，楊麗菁爆料他酒量很好、喝不醉，他自豪說：「喝6瓶紅酒都不會醉。」他自認私下見到女生很害羞，但喝酒後就會比較敢跟女生互動，楊麗菁笑說：「小安女人緣超好，每次身邊都坐一堆女生。」

童立安交過4任女友，曾論及婚嫁，最後卻都被認為不夠霸氣、有男子氣概而被甩，但與前女友們至今仍有聯絡，甚至在3年前還擔任前女友的婚禮歌手，他說：「分手後我會自我反省，失敗原因都是我太柔、太乖。」楊麗菁鼓勵他不要放棄，並分享過去曾跟任達華拍戲，任達華在片場打趣：「我是gay，好希望有個女人可以改變我的壞習慣。」最終娶到外型亮眼的老婆。

而童立安對投資房產頗有興趣，在台灣及大阪皆擁有房產，大阪的房產市值1800萬元台幣，他這次自掏腰包400萬元發片，認為雖音樂市場不景氣，還是要一圓音樂夢，讓楊麗菁大讚：「小安很年輕但思想很成熟，很佩服他把錢投資在自己喜歡的音樂事業上。」

(中時 )