小男孩樂團發行新專輯《第三個願望》，16日推出新歌〈男孩與獅王〉MV，導演殷振豪以電影《紅衣小女孩》系列的驚悚、肅殺氛圍為底，邀來在《紅衣小女孩2》演出的高慧君一同合作，該劇本改編自真實事件，小男孩樂團在MV中扮演搜救隊員，高慧君則飾演邪教頭目，戴著面紗，加上精湛演技，令人不寒而慄。

高慧君在MV囚禁了由季念潔、陳子玉飾演的小姐妹，在屋中進行駭人的巫術儀式，姐妹在危急之際，小男孩樂團飾演的搜救隊員及時趕到，邪不勝正，成功營救兩位女孩。而團隊為求臨場感，特別至陽明山黑森林拍攝，讓小男孩樂團首度體驗深山淋雨拍戲，在下雨的叢林雜草中迂迴前行。

團長昌哥說：「比當兵時的震撼教育還辛苦。」吉他手漢斯則說：「只差沒匍匐前進！」他們拍攝過程中還遇到蛇，讓主唱米非嚇得花容失色，大喊：「不要，不要。」雖然最後在成品中，深山戲只剪出幾秒鐘，小男孩樂團苦笑說：「拍時好像一輩子那麼長。」此外，小男孩樂團「第三個願望」演唱會於28日在台北國際會議中心開唱，邀請到同門師兄陳零九同台合作，購票請洽ibon售票系統。

(中時 )