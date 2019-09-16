一名德國人數月前向國會請願，建議政府與中華民國（台灣）建立外交關係，至今有超過5000人連署。如果10月9日前超過5萬人連署，請願案成案，德國國會將排入議程討論。

這份編號95643的請願書首先表示，今年是六四天安門事件30周年，該為這起屠殺負責任的中華人民共和國政府是聯合國一員，獲各國承認。雖然這個國家的領袖漠視人權，將整個族群關進「再教育營」，建立全球獨一無二的監控和審查機制，在東南亞的領土紛爭也無視國際法，德國仍承認它且跟它進行貿易。

請願書隨後表示，可是1949年起有另一個中國，也就是中華民國或台灣，1972年中華人民共和國將台灣逐出之前，兩者都是聯合國的會員國（都是會員國這句與事實不符）。

請願書表示，台灣自1987年以來啟動民主化，按德國的標準今日的中華民國是民主國，也就是由人民作主，卻不被德國承認，鑑於中華人民共和國嚴重違反人權和國際法，這點實在令人費解。

發起請願的人因此呼籲國會通過決議，要求德國聯邦政府與中華民國（台灣）建立外交關係。

這個請願案是在5月31日提出，9月11日開放連署。連署者不限德國公民，國籍有台灣的選項，只要填入電子郵件、姓名和地址，選擇是否要在連署書公開個人資料，即可收到國會寄來的確認信，個資保護適用「歐盟通用資料保護規則」（GDPR）的相關規定。

目前有超過5000人連署，在10月9日截止前，如果超過5萬人連署，這個請願案即成案，德國國會將排定議程討論。

這個請願案是由一名住在北部的德國人所提出，並通過德國國會請願委員會的內部審查，如果成案，台灣地位的問題在德國將受到更多關注。

(中央社)