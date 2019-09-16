5名直接知情人士告訴路透社，澳洲今年5月國會大選前，國會和3大政黨遭網路攻擊，澳洲情報機構調查認定中國須對此負責，但澳洲官員建議秘而不宣，以免破壞澳中貿易關係。

路透社今天獨家報導，5名直接了解調查結果的消息人士指出，澳洲通訊局（ASD）於今年3月認定中國國家安全部應為網攻負責。

5名消息來源因議題敏感拒絕披露身分。路透社沒有看過機密調查報告。

其中2名消息來源表示，報告內容包含澳洲外交部的意見，建議將調查結果保密，以免破壞與北京當局的貿易關係。澳洲政府並未透露，他們究竟認為誰才是網攻的幕後黑手，也沒有披露任何調查報告的細節。

回應路透社的探詢時，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）辦公室不願針對網攻事件、調查結果以及澳洲是否曾私下向中國提起駭客攻擊一事等發表評論。澳洲通訊局也拒絕置評。

中國外交部否認北京曾參與任何形式駭客攻擊，並表示網路上充斥各種難以追查的說法。

中國是澳洲的最大貿易夥伴，不僅是採購澳洲鐵礦砂、煤炭和農產品的主要大國，還買下超過1/3的澳洲整體出口商品。此外，中國每年都有超過100萬名遊客和學生赴澳洲旅遊和求學。

其中一名消息來源表示，澳洲當局相信，如果公然指控中國發動網攻，「真的很可能損害澳洲經濟」。

其中一名消息人士指出，網路攻擊發生在澳洲國會大選登場前3個月，引發干預選舉疑慮，但沒有跡象顯示駭客所蒐集到的資訊曾遭以任何方式利用。2016年美國總統大選前，民主黨也遭到網路攻擊。

莫里森和他領導的「自由黨/國家黨聯盟」（Liberal-National coalition）5月驚險贏得大選，打臉各項選前民調預測。當時莫里森將選舉結果形容為「奇蹟」。

(中央社)