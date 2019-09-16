北韓今天要求美國接受提供安全保證的先決條件，才願重啟陷入僵局的核子協商，此舉使得預計數週後展開的工作層級會談取得進展的希望減少。

2月間北韓領導人金正恩與美國總統川普在越南舉行第2次峰會，未能達成協議，美國與北韓之間的核協商陷入僵局至今。

6月間川普與金正恩臨時約在分隔南北韓的非軍事區（DMZ）會面，當時雙方同意重啟工作層級會談，而北韓上週表示，擬於9月底在平壤舉行這項會談，美國曾說此舉「令人鼓舞」。

不過數小時後，北韓就執行最新一次飛彈試射。

北韓外交部的高層官員今天表示：「當危及我們安全體系以及阻礙我們國家發展的威脅與障礙明顯確定已經消除時，才有可能討論無核化問題。」

北韓向來堅稱，安全保障必須是任何協議的一環，但北韓通常不會要求把安全保障列為談判前提。

北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，不願具名的北韓外交部美國事務部門主管發表聲明說，美韓工作層級會談將在「數週內」舉行。

(中央社)