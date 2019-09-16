廖姓婦女去年在新北市汐止白雲公園內溜滑梯，落地時以左腳撞地造成骨折，她怒控新工處設計的溜滑梯材質太滑、速度過快，且滑梯底部距地面有35公分高，卻無標語提醒使用者須注意，憤而求償國賠72萬餘元；承審法官認為，該滑梯標示「5至12歲兒童適用」，廖女身為成年人卻違規使用，今判她敗訴。

廖女指控，去年11月11日上午11時許，她帶著孩子前往白雲公園遊玩，她原打算先從滑梯上溜下來，再從下方接住孩子，不料她溜滑時卻因滑梯太滑、速度過快，滑梯底部距離地面高達35公分，她情急之下以左腳緩衝，卻造成左側內、外後踝骨折及脫臼，在家休養半年才能復工，怒向新工處求償醫藥費、看護費及工作損失等共72萬餘元。

新工處反駁，溜滑梯上已載明「5至12歲適用」，因此長度、寬度及斜度都針對「5至12歲」兒童身形和體重設計，廖女為成年人，體重明顯超過一般兒童，本就不該違規使用溜滑梯，更不該把意外過失歸咎給新工處。

法官審酌認為，白雲公園各項設施皆符合公共兒童遊戲場設備的國家標準，廖女所指「太滑」、「太陡」、「無阻力緩降」等指控僅屬個人感受，且她年齡確實不符「5至12歲」規範，請求國賠並無理由，今判廖女敗訴，全案仍可上訴。

(中時 )