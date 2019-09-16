「Wecare高雄」16日指高市府「查水錶」查到「庄頭藝穗節」，連明華園天字團等高雄在地歌仔戲團演出也不放過。明華園總團長陳勝福傍晚透過臉書發出聲明稿，強調明華園「總團」從未接受陳菊市府邀請演出，更未參加過庄頭藝穗節。若要了解子團看法，請向子團團長聯繫。

陳勝福在臉書粉絲頁「明華園戲劇總團」聲明如下：

明華園藝術家族是台灣最龐大的歌仔戲表演家族，在老團主陳明吉創辦的「明華園」之下第三代接棒，成立天字團、地字團、玄字團、黃字團、日字團、月字團、星字團、辰字團等八個獨立運作的表演團隊。

本人擔任總團長的「明華園戲劇團（總團）」由孫翠鳳擔任當家小生，在陳菊市長執政後期8年內，「明華園戲劇團（總團）」並未接受過高雄文化局邀請參與演出活動，更沒參加過「庄頭藝穗節」。

Wecare高雄今日指稱，文化局長將2011到2018年的「庄頭藝穗節」歌仔戲演出簽案、標案、計畫書、核銷資料發票等資料，全數交給政風調查。其中，明華園「天字」戲劇團表演案就佔33場。

陳勝福強調，如需公開了解此事件看法，請與明華園天字戲劇團長陳進興、明華園日字戲劇團長陳勝在聯繫。

(中時 )