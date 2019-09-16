日媒16日都以即時新聞報導了索羅門與台灣斷交的消息。《讀賣新聞》報導，蔡政府為了維持與索羅門的關係，期待美國、澳洲能有所作為，但還是敗給在南太平洋提供巨額金援的大陸的經濟力。索羅門群島位於南太平洋的戰略要衝，大陸今後勢必會更加強與美、澳的海上生命線也有關的南太平洋地區的影響力。

讀賣指出，台灣明年1月將舉行總統大選，習近平政權也有打擊蔡英文的目的。但大陸對香港抗議示威的應對已受矚目，這次露骨地向台灣施壓，反而可能招來台灣居民的反彈。

另一方面，蔡英文力爭在明年1月的台灣總統大選中競選連任，蔡政府下惡化的兩岸關係也是爭議的焦點之一。這次的索羅門斷交將使在野黨方面對蔡英文加強批判。中方應是想藉由切斷台灣的外交關係，動搖台灣的輿論。

NHK報導，這是蔡英文總統2016年上台後第6個與台灣斷交的國家，使得與台灣的邦交國剩下史上最少的16國。

《朝日新聞》報導，大陸外交消息人士曾表示，「我們確實希望(索羅門)能在10月之前做出決斷，這個時期的決定是接近最好的。」

(中時電子報)